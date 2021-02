Colonnine per la ricarica inutilizzabili perché il posto non è riservato alle auto elettriche

Colonnine di ricarica per le auto elettriche al Campo di Marte, utile ma spesso inutilizzabile.

Il motivo è presto detto e lo spiega una (potenziale) fruitrice del servizio: “Nel piazzale dell ospedale Campo di Marte sono state predisposte le colonnine di ricarica per auto elettriche “scame”, gratuite, con lo scopo appunto di poter ricaricare auto e veicoli elettrici senza pagare tariffe. Il problema qual è? Che nel predisporre questa cosa il Comune si è dimenticato di apporre i cartelli in merito alla sosta riservata ai soli veicoli elettrici“.

“Ogni giorno – spiuega – è impossibile utilizzare queste postazioni perché sempre occupate da veicoli non elettrici per la sosta. È intervenuta anche la polizia municipale che purtroppo non ha potuto far nulla perché appunto manca la giusta segnaletica. Hanno detto che anche loro faranno presente questa cosa in centrale. Spero che presto sia regolarizzata la funzione e lo scopo di queste postazioni di ricarica… che non è quello di far sostare altri veicoli”.