Commercianti in piazza Grande per le riaperture: “Salute e lavoro possono convivere”

Ristoratori chiusi da un anno e commercio in crisi, la protesta in piazza.

Dalle 11 gli esercenti, dopo la ‘chiamata’ di Confcommercio e Confesercenti si sono radunati in piazza Grande per far sentire le loro ragioni dopo un anno dalle prime chiusure disposte tramite decreto. La parola d’ordine è: ripartire in sicurezza. Sui cartelli, in mano ai ristoratori, le scritte Salute e lavoro possono convivere, Riapriamo e Diritto al lavoro.

Alla manifestazione presente anche un’ampia rappresentanza della politica, dai sindaci ai consiglieri regionali espressione del territorio.

