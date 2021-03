Pubblicato il concorso di architettura per la nuova sede di Sistema Ambiente

Un concorso di architettura in due gradi in modalità informatica, di respiro internazionale, per progettare la nuova sede operativa di Sistema Ambiente a Lucca. È stato pubblicato oggi (3 marzo) sulla piattaforma telematica del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (https://www.concorsiawn.it/sistema-ambiente-lucca) il bando per scegliere l’idea migliore per rigenerare un edificio industriale non finito del 2010, in un’area produttiva dell’Acquacalda vicina all’asse di comunicazione principale di via del Brennero.

Al centro del processo, la qualità: nei concorsi di architettura si parte da un impegno di spesa dato e si invitano i professionisti a sviluppare il proprio ingegno superando la logica della migliore offerta economica. Un obiettivo che ha visto l’impegno attivo dell’Ordine degli architetti di Lucca e che ha trovato in Sistema Ambiente un interlocutore sensibile. A concretizzare il dialogo tra i due soggetti un apposito protocollo d’intesa che riconosce all’azienda municipalizzata di Lucca l’importante opportunità di fattiva promozione del modello di concorso di progettazione che il Consiglio nazionale degli architetti sta promuovendo sull’intero territorio nazionale, in linea con le più avanzate esperienze internazionali.

“Esattamente un anno fa – commenta l’architetto Lorenzo Ricciarelli, consigliere dell’ordine di Lucca con delega alla cultura e rappresentante regionale per le linee guida sulla qualità dell’architettura – ero al Maxxi di Roma per la presentazione del volume Verso una legge per l’architettura. Principi, regole e processi per la qualità dello sviluppo urbano in Italia, una sorta di summa di contributi che hanno fatto il paio alle linee guida che qualche mese fa sono finite sul tavolo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono passi che forse non fanno molto rumore eppure – prosegue Ricciarelli – sono destinati a modificare in modo radicale la cultura del progetto in Italia. Nuovi processi che intersecheranno, nei loro esiti, la vita delle persone, restituendo bellezza e identità agli spazi pubblici e privati, agli ambienti e ai paesaggi che condividiamo”.

Lorenzo Ricciarelli

Il concorso per la nuova sede di Sistema Ambiente, nella sua prima fase, selezionerà tre idee progettuali. Da lì avrà inizio la seconda fase. L’obiettivo è una riqualificazione di alto profilo architettonico, che vuole curare in particolare la riconoscibilità e l’identità aziendale, nonché il corretto inserimento della nuova sede nel contesto e nel paesaggio. Tra gli obiettivi cardine: garantire elevata salubrità ed efficienza energetica dell’intervento verso livelli Nzeb (nearly zero energy buildings), promuovere l’economia circolare, assicurare una gestione sostenibile delle risorse idriche e del verde, garantire elevati livelli di comfort.

L’ordine degli architetti di Lucca ha patrocinato e promosso questa importante azione nella consapevolezza di offrire da una parte opportunità lavorative ai professionisti, ma anche di proporre all’attenzione un nodo culturale centrale. La sensibilizzazione verso la cultura del progetto di architettura, inteso come prodotto interdisciplinare, si fa così strumento per l’attuazione di una strategia delle trasformazioni dell’ambiente che può garantire il conseguimento dell’interesse collettivo.