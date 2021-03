Moreno Bruni nuovo presidente dell’Mcl Lucca

Si è tenuta l’assemblea territoriale di Lucca e Massa Carrara di Mcl – Movimento Cristiano Lavoratori che ha eletto all’unanimità il suo presidente nella persona di Moreno Bruni.

L’assemblea ha dato mandato al neoeletto presidente “di consolidare e sviluppare tutte le attività proprie del Movimento e di saldare la missione tra mondo del lavoro e l’attività e l’impegno cristiano in un momento così drammaticamente difficile anche a causa della pandemia Covid”.

Moreno Bruni, professore di 56 anni, sposato con Maria Pia e papà di Emanuele, impegnato nel mondo cattolico, da sempre vicino alle problematiche sociali della città, ha ringraziato tutta l’assemblea per la fiducia accordatagli, con la promessa di mettere a disposizione il suo massimo impegno per far crescere sul territorio delle due province i servizi di Caf Mcl e del Patronato Sias e le attività di volontariato di Mcl.

Durante la riunione si è ribadita la fedeltà di Mcl alla dottrina sociale della chiesa al mondo del lavoro ed in particolare alle svariate necessità dei lavoratori.

“Il Movimento Cristiano Lavoratori – si legge nella nota – nella persona di Moreno Bruni neo eletto presidente e di tutta l’assemblea resta a disposizione e vicino alla chiesa locale e dei lavoratori attraverso i suoi servizi per sostenere, in questo tempo di Covid pieno di difficoltà, i bisogni degli ultimi”.

Apprezzamento per la nomina di Moreno Bruni arriva anche dai vertici romani del Movimento nelle parole del suo presidente del consiglio generale di Roma Piergiorgio Sciacqua che augura buon lavoro al nuovo presidente, nelle parole di Sciacqua “con la sua competenza, conoscenza e perseveranza, il nuovo presidente Bruni saprà cogliere i migliori frutti anche in un momento così difficile per tutti noi”