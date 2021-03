Arriva la fibra ottica a S. Filippo, scattano modifiche alla viabilità

Continua da parte di Tim spa la posa in opera dei cavi di fibra ottica per lo sviluppo della rete Ftth- Fiber to the home. A partire da lunedì prossimo (8 marzo), per un mese, gli operai saranno impegnati nei lavori a San Filippo.

Per questo dall’8 marzo fino al 7 aprile in via di Tiglio, fra il civico 1291 e il 1812, nei vari tratti che saranno interessati via via dai lavori, sarà ristretta la carreggiata, istituito il senso unico alternato regolamentato da movieri, sarà vietato sostare e si dovrà procedere a 30 chilometri orari.