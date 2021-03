Barsanti (Difendere Lucca): “Cerasomma, serve più sicurezza”

Dopo i casi di cronaca accaduti nelle ultime settimane, il consigliere di Difendere Lucca si è recato nella frazione di Cerasomma per incontrare gli abitanti della zona. Un incontro molto partecipato nel quale sono stati portati a conoscenza i problemi legati alla sicurezza ma non solo.

“Dopo i vari episodi di cronaca usciti sulla stampa, che hanno evidenziato un problema di sicurezza nella frazione di Cerasomma – dichiara Fabio Barsanti in una nota – mi sono recato sul posto per incontrare personalmente i cittadini di questa frazione. Sono stati molti i residenti che si sono presentati per elencare le problematiche di questo territorio, ponendo l’accento sugli ultimi episodi di cronaca legati allo spaccio ma, soprattutto, ai furti e alla continua presenza di malintenzionati. Una situazione che fa vivere i cittadini barricati in casa e che desta molta preoccupazione”.

“Se da una parte quello dei furti è un problema di difficile soluzione, alimentato anche dall’assenza di vita sociale e dal coprifuoco per il covid – continua il consigliere di Difendere Lucca – occorre tuttavia intensificare gli strumenti che possano contrastare questo disagio, come per esempio il controllo di vicinato, che ancora attende di essere completato attraverso l’installazione della cartellonistica verticale come strumento di deterrenza. Esigenze che porterò personalmente in Consiglio”.

“Oltre alla sicurezza, i residenti di Cerasomma chiedono maggiore considerazione da parte dell’Amministrazione – conclude il consigliere di opposizione – evidenziando atavici problemi legati all’assenza di fognature e ai disagi che la linea ferroviaria per Viareggio reca al paese”.