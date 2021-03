Ripulita dai rifiuti un’area del parco fluviale

Un tratto di parco fluviale ripulito da Sistema Ambiente, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini.

“Nei giorni scorsi abbiamo fatto un bell’intervento nell’area del parco fluviale, ripulendolo da tutta la sporcizia accumulata, abbandonata – spiega Sistema Ambiente in un post su Facebook -. Spesso ci segnalate il parco fluviale come luogo maltrattato: come vedete lo sappiamo e lo monitoriamo con attenzione. Ecco, come sempre, tutti i modi per contattarci: un messaggio in pagina, la Junker app; il portale Ambiente Sistemato; un messaggio di WhatsApp al numero 333.6126757. Insieme cerchiamo di rendere più bella, più pulita e più vivibile la nostra casa”.