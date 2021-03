In occasione della Settimana dell’ambiente oggi (7 marzo), una delegazione di Round Table 51 Lucca ha raccolto i rifiuti gettati a terra sulle mura urbane, nel tratto compreso tra la Casa del Boia e il baluardo San Regolo.

L’iniziativa, svoltasi nel rispetto delle normative anti-Covid-19, è volta al rispetto dell’ambiente e a sensibilizzare la comunità sul tema.

“Abbiamo raccolto vari sacchi, differenziandone il contenuto, ciò a testimonianza del fatto che non sono mai troppe le iniziative per a sostegno della pulizia dell’ambiente – commenta Round Table 51 Lucca – Abbiamo raccolto carte, plastiche, materiale non riciclabile, tra cui anche 7 mascherine”.

“Il nostro impegno – dicono ancora – è stato apprezzato dai passanti, vari dei quali ci hanno anche portato dei rifiuti da smaltire. Questo ci fa molto piacere, perché un ambiente pulito migliora il benessere collettivo. Siamo molto sensibili alla tematica ambientale ed ecologica e il nostro auspicio è quello di dare l’esempio per un maggiore rispetto della natura e dell’ambiente“.