Proseguono a Sant’Anna gli interventi sulla mobilità dolce interna al quartiere e sulla riqualificazione del verde. Interventi che verranno realizzati grazie all’approvazione dello schema di atto integrativo dell’Accordo di programma per il potenziamento del Progetto di Innovazione urbana Piu Luccatra il Comune e la Regione per un valore di 922 mila euro, derivanti in parte da economie di spesa, in parte dalla ‘riserva di efficacia dell’Asse Urbano’, una premialità riservata alle amministrazioni che riescono a rispettare i tempi previsti per gli step intermedi di realizzazione dei progetti.

“E’ stato completato definitivamente – spiega l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini – il progetto che, per un importo di 260mila euro, riguarda i percorsi protetti e di mobilità sostenibile della zona interna al quartiere. L’obiettivo è quello di proseguire con la riqualificazione urbana di Sant’Anna, realizzando una rete di mobilità dolce che da una parte leghi fra loro le nuove zone riqualificate di via Matteotti, viale Einaudi e piazzale Sforza e dall’altra realizzi un collegamento tra via Ferraris e viale Puccini, dove è stato completato l’ultimo tratto di pista ciclabile che consente agli abitanti del quartiere di arrivare fino in centro storico utilizzando la bicicletta oppure a piedi”.

Allo stato attuale i marciapiedi della zona in questione sono di dimensioni inadeguate per abbattere le barriere architettoniche, risultano in tutto o in parte privi di una pavimentazione adatta e spesso presentano ostacoli che impediscono il loro regolare utilizzo. L’ampia area carrabile compresa tra via Mancini e via Amendola, verso il viale Puccini, risulta poco organizzata: non esiste, qui, una netta suddivisione delle funzioni.

La prima zona di intervento è quella compresa fra via Matteotti e il parco di via Togliatti e che passa per il Centro anziani. A questi interventi saranno destinati 200 mila euro. In particolare, nel parcheggio della palestra Matteotti, nella via omonima e in via del Chiasso e via Togliatti, è previsto il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi e la risistemazione della fermata bus con la sua pensilina; saranno inoltre costruite nuove condotte sotto il livello stradale per lo smaltimento delle acque. I marciapiedi, che verranno lastricati in elementi autobloccanti, saranno resi accessibili a tutti.

La seconda area di intervento riguarda invece la viabilità di collegamento fra le aree verdi di via Togliatti e viale Giacomo Puccini. A questi interventi saranno destinati 340 mila. Nello specifico, in via Amendola sarà realizzato un nuovo tratto di viabilità ciclabile a doppio senso di marcia e in sede protetta: la pista sarà affiancata da un marciapiede. Sempre in via Amendola saranno riorganizzati i parcheggi, inserite aiuole spartitraffico e messe a dimora alberature e altri elementi di vegetazione. In entrambi gli interventi sarà inoltre integrata l’illuminazione pubblica e rifatta la segnaletica orizzontale e verticale. Per la riqualificazione dell’area verde di via Amendola è previsto un finanziamento di 382 mila euro.

Dopo il via libera del Collegio di vigilanza è arrivata anche l’approvazione da parte della Giunta regionale toscana, dello schema di atto integrativo dell’Accordo di programma per il potenziamento del Progetto di Innovazione Urbana, con ulteriori interventi finalizzati a riqualificare il quartiere Sant’Anna. Tutto è dunque pronto per la firma che sancirà il potenziamento dell’accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Lucca, dopo la quale quest’ultimo potrà procedere ad attivare le procedure per affidare i lavori.

L’integrazione del Piu di Lucca è stata proposta alla giunta dall’assessore regionale al governo del territorio Stefano Baccelli. “La Regione Toscana crede profondamente nella riqualificazione urbana, cioè nel recupero del patrimonio edilizio ed architettonico esistente, unico modo per evitare consumo di nuovo suolo. Con questo scopo lavoriamo per innovare e recuperare le aree già urbanizzate, contrastando il degrado, anche nelle periferie. Quello sul quartiere Sant’Anna – aggiunge Baccelli – è un progetto di riqualificazione di ottima qualità, con tempi di realizzazione dei lavori adeguati e cura nella loro esecuzione. I nuovi interventi, grazie anche al metodo di coprogettazione tipico dei Piu della Regione Toscana, che prevede meccanismi di partecipazione, periodico confronto e monitoraggio ed ha permesso il rispetto dei target intermedi previsti dall’Europa”.

Gli interventi aggiuntivi previsti dall’integrazione all’accordo di programma si sommano a quanto già realizzato (o in via di realizzazione) a seguito di un finanziamento di 8.355.000 euro del progetto originale. Grazie alle risorse europee relative al Piu e ai cofinanziamenti regionali e statali sono stati già riqualificati gli impianti sportivi di via Matteotti, piazzale Sforza ed inoltre è stata razionalizzata la viabilità lungo piazzale Boccherini e via Puccini, mentre sono in corso altri interventi alla ex sede della Circoscrizione .