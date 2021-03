Lutto per la scomparsa di Simonetta Mammini

Brillante, ironica, coraggiosa. Un talento innato per il canto, un altro per la cucina – per i dolci, soprattutto. Simonetta Mammini sapeva riconoscere la bellezza e non sopportava le ingiustizie. Era appena diventata nonna, e ieri (10 marzo) se n’è andata, a soli 60 anni.

Il tentativo di raccontare una persona è sempre destinato a rimanere incompleto, come una storia affidata a tanti post-it sparsi per la casa. Ciascuno trattiene un ricordo. E sono molti quelli che parenti e amici legano a questa donna, vulcanica e forte.

Il funerale si svolgerà domani (12 marzo) alle 15,30 alla chiesa di San Concordio in Contrada. La redazione di Lucca in Diretta si stringe intorno alla famiglia di Simonetta e alla sorella Serena, assessore all’urbanistica del Comune di Lucca.