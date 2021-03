Nuove piste ciclabili a Sant’Anna, approvato il progetto esecutivo

È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di mobilità sostenibile che prevede l’inserimento di percorsi pedonali e ciclabili protetti, creando un collegamento fra le nuove zone riqualificate di via Matteotti/via Einaudi e piazzale Sforza e via Ferraris e viale Puccini, dove è stato recentemente completato l’ultimo tratto di pista ciclabile .

L’intervento ha per finalità la realizzazione di uno spazio urbano fruibile dai cittadini residenti del quartiere e dagli utenti delle attività presenti, come il centro anziani e l’oratorio. L’intervento, il cui progetto è stato affidato all’architetto Andrea Cesaretti, avrà un costo complessivo di 260mila euro.