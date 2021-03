Manifattura nord, si mette in sicurezza il cantiere dell’area tornata al Comune

Via libera nelle commissioni bilancio e lavori pubblici al debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza necessari per la messa in sicurezza e la chiusura dell’area di cantiere del compendio immobiliare dell’ex convento san Domenico del complesso dell’ex Manifattura tabacchi di Lucca.

L’area della Manifattura nord, infatti, come noto, rientra in mano dell’amministrazione comunale dopo l’iter travagliato dei lavori e le vicissitudini accorse alle due ditte incaricate del recupero.

“La commissione congiunta si occupa oggi dell’importo speso per lavori di somma urgenza sul cantiere del convento san Domenico, area Manifattura nord – spiega l’assessore con delega al bilancio, Giovanni Lemucchi –. Il cantiere è bloccato da molto tempo, perché legato alle vicissitudini della ditta incaricata dei lavori e che ha avuto dei problemi. Con azione incisiva da un punto di vista giudiziario siamo rientrati in possesso del cantiere e abbiamo dovuto metterlo in sicurezza per evitare che ragazzi e altri ne avessero accesso. Queste sono spese da che è stato necessario sostenere nell’immediato, la dottoressa Colonnata spiegherà nello specifico quali sono i lavori effettuati”.

La dottoressa Eleonora Colonnata, responsabile dell’ufficio lavori pubblici del comune di Lucca, illustra i tipi di interventi apportati e la spesa effettuata: “Sono lavori di modesta entità, la cifra stanziata è di 9.000 euro più iva, l’area è vasta e abbiamo dovuto revisionare tutta la recinzione, ripristinare dei vetri rotti e aggiungere della segnaletica. Non molto tempo fa nel cantiere sono entrati dei ragazzi. E’ stata fatta un po’ di manutenzione e revisione, ci sono state restituite le chiavi il 4 marzo e abbiamo iniziato i lavori immediatamente, il 5 marzo. I lavori sono già stati ultimati dalla Gba Costruzioni Srl”.

Alcuni consiglieri di opposizione decidono di non partecipare al voto, Martinelli, Torrini, nella commissione Bilancio e Consani e Buchignani nella commissione Lavori pubblici. La mozione ottiene 9 voti favorevoli e un astenuto, il consigliere Massimiliano Bindocci.