Al Bucaneve il servizio di doposcuola per alunni dell’Oltreserchio

Il centro di cittadinanza il Bucaneve aderisce al progetto di sostegno allo studio e alla socialità promosso dall’assessora Ilaria Vietina con la collaborazione attiva dell’associazione di volontariato AuserLuccaSolidale.

Il progetto si rivolge ad alunni delle scuole secondarie di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado residenti nel territorio dell’Oltreserchio e in zone limitrofe.

A partire dal 15 marzo sarà possibile, su prenotazione, incontrarsi al Bucaneve in piccolo gruppo (fino a tre persone) con volontari che possono seguire gli utenti in diverse materie di studio e nello svolgimento dei compiti scolastici. Il servizio è totalmente gratuito e intende principalmente favorire momenti di socializzazione con persone che possano divenire punti di riferimento in un momento così critico come quello della pandemia che stiamo attraversando.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: Elena Baroni 3478673885, Enrica Picchi 3396805454