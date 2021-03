Petretti: “Covid, all’ospedale San Luca c’è grave carenza di personale medico”

“Nella struttura di emergenza urgenza dell’ospedale San Luca c’è grave carenza di personale medico“. La consigliera con delega alla sanità Cristina Petretti, in apertura del consiglio comunale di questa sera (16 marzo), ha rivolto al sindaco e alla giunta una raccomandazione sulla necessità di gestire l’emergenza Covid con interventi sia sul personale sanitario che sugli spazi dedicati.

“La pandemia sta assumendo un andamento subdolo – ha detto Petretti – in parte legato alle variazioni del virus che, al momento, non siamo in grado di sapere se siano totalmente controllabili con l’azione vaccinale. In una situazione emergenziale come è quella che stiamo vivendo, il lavoro congiunto delle istituzioni rappresenta uno strumento di forza per opporsi e controllare l’espandersi del contagio. Per questo mi preme segnalare la grave carenza di personale medico nella struttura di emergenza urgenza dell’ospedale San Luca che deve fronteggiare questa pandemia con 10 medici in meno rispetto a quanto previsto dalla delibera regionale 806 del 2017, oltretutto lavorando in spazi non adeguati per gestire l’emergenza Covid. Questo è ulteriormente aggravato dalla mancata consegna di prefabbricati a biocontenimento, che avrebbero notevolmente migliorato la gestione dei pazienti”.

La consigliera ha dunque invitato il sindaco, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci di zona, e la giunta, a farsi promotori nelle sedi istituzionali, in particolare presso la direzione aziendale area vasta nord ovest, di una adeguata e capillare informazione e di soluzioni efficaci per superare il disagio vissuto dagli operatori, in modo da tutelare il lavoro di tutti coloro che ogni giorno si impegnano a garantire la salute dei cittadini.