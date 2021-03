Alla parrocchia di Nave un targa per Leo, morto mentre riparava la tettoia

“Non è un semplice ricordo ma un gesto di profonda gratitudine per il nostro caro Leo e per tutto quello che ha fatto per la comunità”. Sono le parole del parroco di Nave don Claudio Ticcioni in occasione della scopertura di una targa dedicata a Leo Martinelli, morto lo scorso 13 febbraio mentre effettuava dei lavori al centro parrocchiale del paese. E proprio lì, accanto alla porta d’ingresso della struttura, si trova da oggi la scritta “A Leo Martinelli con tanta gratitudine”.

Poche parole per esprimere la riconoscenza dei componenti del consiglio del centro e di tutta la comunità parrocchiale nei confronti di uno dei propri “figli”, scomparso in circostanze tragiche mentre prestava la propria opera per gli altri, come egli faceva spesso vista la sua umanità e disponibilità.

La breve cerimonia di scopertura della targa, alla presenza dei familiari di Leo, si è svolta prima della messa domenicale di Nave, in un clima di grande commozione.