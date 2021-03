Fillungo, arriva una nuova telecamera davanti al liceo artistico

Una videotelecamera di sorveglianza di fronte alla sede del liceo artistico Passaglia in via di Lucca. Sarà posizionato qui uno dei 36 nuovi dispositivi finanziati dal ministero dell’intero nell’ambito di un piano di ampliamento delle telecamere di sicurezza a Lucca.

Uno stanziamento di 240mila euro per collocare gli occhi bionici in alcuni punti ritenuti sensibili e indicati dalle forze dell’ordine. Al riguardo della telecamere al Passaglia è arrivato, dopo un sopralluogo, il via libera della Provincia di Lucca.

La telecamera in questo sito ha il duplice obiettivo sia di costituire un deterrente per episodi di crimanalità lungo una delle strade più frequentate del centro ma anche di contrastare il fenomeno dello spaccio davanti agli istituti scolastici.