Martiri missionari e Via Crucis, in onda su Noi Tv due iniziative proposte dalla Diocesi di Lucca

Questa settimana su Noi tv andranno in onda due iniziative proposte dalla Diocesi di Lucca.

In particolare mercoledì (24 marzo) per la Giornata mondiale dei martiri missionari alle 15,30 sarà trasmesso uno speciale curato dal Centro missionario diocesano (lo speciale sarà replicato il giorno di Pasqua alle 21,30) dove interverranno vari testimoni e missionari lucchesi. Sempre mercoledì, alle 18, nella chiesa di San Giusto si terrà anche un incontro di preghiera in presenza presieduto dall’arcivescovo mons. Paolo Giulietti. La piccola chiesa potrà accogliere fino al numero massimo di posti disponibili. Alle 19 poi, per chi vorrà, c’è la tradizionale messa feriale.

Venerdì (26 aprile) a Viareggio si terrà invece la tradizionale Via Crucis prima della Domenica delle palme, presieduta dall’arcivescovo mons. Paolo Giulietti e organizzata dalla pastorale giovanile diocesana. Si svolgerà a porte chiuse nella Cittadella del Carnevale di Viareggio grazie alla disponibilità della Fondazione Carnevale. Ma tutti potranno seguirla con la diretta su NoiTv a partire dalle 20,45.

È stato in particolare il gruppo della pastorale giovanile della Versilia a lavorare alla realizzazione di questa Via Crucis, realizzando momenti di preghiera con sette stazioni: ognuna delle sette stazioni prende ispirazione da uno dei carri grandi che poi sfileranno a settembre per il Carnevale. Alcuni dei carri infatti affrontano tematiche quali lo squilibrio tra ricchezza e povertà, l’ecologia, la pandemia, il razzismo, l’eterna lotta tra il bene e il male e un inno alla vita. Temi che saranno al centro delle riflessioni e delle preghiere proposte dai giovani.

Tra i gruppi, rappresentanti delle parrocchie dell’area della Versilia, hanno curato la preparazione delle stazioni tra gli altri varie comunità parrocchiali di Camaiore Massarosa e Viareggio ma anche associazioni come l’Agesci e l’Azione Cattolica. Il titolo della Via Crucis è Per noi sulla croce. I pochi presenti la sera del 26 alla Cittadella, rispetteranno le disposizioni anticontagio.