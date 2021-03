Pista di pattinaggio, affidata la redazione del progetto esecutivo per il rifacimento della copertura

Sono stati affidati gli incarichi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto esecutivo per il rifacimento del tetto della pista di pattinaggio di via del Brennero.

L’affidamento è stato suddiviso in due lotti per una spesa di oltre 28 mila euro che rientra nel finanziamento complessivo di 220 mila euro per il rifacimento della copertura, dopo i 100 mila euro spesi nel 2020 per la demolizione della tettoia pericolante. A redigere il progetto saranno gli ingegneri Paolo Simonetti e Guido Panelli e il geologo Zeno Giacomelli. Il primo lotto riguarda la progettazione della nuova copertura mentre il secondo la direzione dei lavori.