Cavalcavia danneggiato, via di Ponte Salissimo chiusa almeno fino al 3 aprile

Sarà chiuso fino al prossimo aprile il cavalcavia di via Ponte Salissimo dopo l’incidente stradale avvenuto il 13 marzo scorso, causato da un trasporto eccezionale proveniente dalla diramazione Lucca – Viareggio e diretto sulla A11 in direzione Pisa. Il mezzo, come noto, ha urtato contro il pilone del cavalcavia 62 di via Ponte Salissimo e la circolazione su via di Ponte Salissimo è stata interrotta a seguito dei controlli dei tecnici di Autostrade Spa.

“In data 15 marzo – spiega l’assessore alle strade del Comune di Lucca, Celestino Marchini – Autostrade Spa ha richiesto all’ufficio Traffico del Comune l’emissione dell’ordinanza di divieto di transito in via di Ponte Salissimo, sul cavalcavia autostradale, fino al giorno 3 aprile per poter effettuare ulteriori verifiche e interventi di ripristino e messa in sicurezza. Ieri mattina ero presente all’incontro tra tecnici comunali e della Società Autostrade che ci hanno detto che provvisoriamente hanno puntellato il cavalcavia e gli ingegneri stanno analizzando i danni e predisponendo l’intervento per ripristinare il pilone danneggiato. Ho chiesto ai tecnici di Autostrade di rispettare il termine del 3 aprile per riaprire la via di Ponte Salissimo, mi hanno detto che faranno il possibile”.