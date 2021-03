Ex Manifattura, fumata grigia. La giunta: progetto di Coima fattibile ma solo a determinate condizioni

La proposta di Coima Sgr e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è “fattibile” ma solo ad alcune condizioni economiche che l’amministrazione comunale intende mettere nero su bianco prima di procedere. Una fumata grigia quella che arriva dopo la seduta della giunta comunale di oggi (25 marzo) al termine della quale è stata approvata una delibera di valutazione della proposta progettuale per la parte sud della Manifattura. Ma non ancora un via libero “definitivo”.

Nel documento l’amministrazione comunale ritiene la proposta (ricevuta il 25 novembre 2020 e successivamente modificata e integrata) fattibile “a patto che siano rispettate determinate condizioni evidenziate dal gruppo di lavoro tecnico”.

L’amministrazione comunale provvederà nei tempi più celeri a sottoporre ai proponenti una relazione approfondita nella quale si espongono le condizioni poste. Ovvero, si chiede di prendere come riferimento il report di valutazione del progetto di fattibilità redatto da una società incaricata. Nel documento-relazione si definisce anche la stima dei beni oggetto del contributo pubblico e si prende atto della verifica e della sostenibilità del piano economico finanziario.

Dopo le questioni meramente economiche sul tavolo c’è anche la bozza di convenzione e quella del disciplinare di gestione. “Solo al successivo esito positivo delle condizioni richieste l’amministrazione provvederà a sciogliere definitivamente le riserve sulla proposta”, spiega Palazzo Orsetti.