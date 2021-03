Il Comune: “Nessun progetto di abbattere alberi al Parco della Rimembranza”

“Non esiste alcun progetto di cui sia a conoscenza l’amministrazione comunale che preveda l’abbattimento di alberi all’interno o nelle immediate vicinanze della Manifattura. Al contrario l’amministrazione ha richiesto la tutela e l’aumento del patrimonio verde connesso al grande complesso di archeologia industriale del centro storico”. A dirlo, in risposta alle critiche giunte dal consigliere Fabio Barsanti, è l’amministrazione comunale.

“Un’unica ipotesi di sostituzione era contenuta in una proposta progettuale vecchia, superata e mai approvata dall’amministrazione, nella quale – spiega l’amministrazione – si prendeva in considerazione la sostituzione, qualora fosse stato richiesto dalla competente autorità di salvaguardia dei beni culturali, per provvedere a un restauro conservativo e alla tutela del selciato storico in pietra che si trova in via della Cittadella, dissestato dalle radici dei bagolari presenti. Ipotesi mai presa in considerazione dall’amministrazione”.

“Il Comune di Lucca accetterà e valuterà solamente ipotesi di aumento delle alberature presenti, non permetterà l’abbattimento di alberi e vigilerà sulla tutela del patrimonio arboreo di quella zona della città – si specifica -. Spiace constatare che i progetti per il restauro e la nuova vitalizzazione della Manifattura – un obiettivo importante per tutta la città – trovino oppositori che non approfondiscono opportunamente la documentazione e non esitano a servirsi di argomenti superficiali e non attuali per attaccare frontalmente qualsiasi proposta di recupero.”