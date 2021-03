Lucca Riscossioni e Servizi, prorogati i termini del bando per l’assunzione di un progettista elettrico

A causa del mancato funzionamento del sito internet di Lucca Riscossioni e Servizi nei giorni 10, 11 e 12 marzo dovuto ad un incendio del data center Ovh ospitante il server aziendale, i termini di presentazione delle domande per il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di un posto a tempo indeterminato full time per Progettista di impianti elettrici sono prorogati fino alle 23,59 del 4 aprile prossimo.