Trasporto pubblico locale, indetto lo sciopero per la giornata di domani

Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto per domani (26 marzo) anche in Provincia di Lucca. A darne la notizia è il segretario regionale Ugl Autoferro della Toscana e provinciale di Lucca Cipriano Paolinelli. A incrociare la braccia saranno quindi i lavoratori con contratto di autoferrotranvieri e internavigatori, che vedono il loro contratto scaduto e non rinnovato da 3 anni.

“Pur consapevoli delle difficoltà del periodo, non possiamo non manifestare il nostro dissenso di fronte alla soppressione di un diritto legittimo, qual è quello del contratto nazionale – spiega Paolinelli -. Ricordando inoltre che la nostra categoria, come tante altre è tra quelle categorie che nonostante la Pandemia Covid-19 non si è mai fermata, garantendo ai cittadini, se pur in maniera ridotta il diritto alla mobilità”.

Nella provincia di Lucca il Tpl sarà in sciopero dalle 8,31 alle 11,59 e dalle 15,01 a fine turno. Sara quindi garantito il servizio da inizio turno alle 8,30 e dalle 12 alle 15.