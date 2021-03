Lucca, Porta Elisa si illumina di giallo per l’endometriosi

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi, patologia che in Italia colpisce tre milioni di donne, questa sera (26 marzo) Porta Elisa si colora di giallo. Il sindaco Alessandro Tambellini, la consigliera con delega alla sanità Cristina Petretti, il consigliere con delega al sociale Pilade Ciardetti, il consigliere di Fratelli d’Itlia Marco Martinelli e Sandra Bianchi sostenitrice di Endomarch Team Italy si sono recati a Porta Elisa per manifestare vicinanza ai malati.

L’endometriosi una patologia infiammatoria cronica benigna caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori dell’endometrio. Ciò può essere soprattutto causa di infertilità, ma anche di rapporti sessuali dolorosi, mestruazioni dolorose, dolore pelvico, stanchezza fisica, intestino irritabile, gonfiore addominale, stitichezza, nausea, cefalea, oltre che di infiammazioni, aderenze, cisti e noduli.

I sintomi possono diventare cronici e accompagnare la donna per tutto il periodo riproduttivo. L’endometriosi può divenire invalidante dal punto di vista fisico e psichico e può incidere sulla qualità di vita con ripercussioni a livello sociale e personale. È una malattia largamente sottovalutata in quanto solo una bassa percentuale di donne che ne soffre, sa di esserne affetta. Basti pensare che riguarda il 10-15% della popolazione femminile in età riproduttiva. In Italia, le donne con diagnosi conclamata di endometriosi sono almeno 3 milioni (ne è affetta una donna su dieci), soprattutto tra i 25 e i 35 anni.

L’amministrazione comunale ha aderito per la prima volta alla manifestazione mondiale mettendo in pratica quanto contenuto nel dispositivo della mozione proposta del consigliere Marco Martinelli, approvata dal Consiglio comunale, che prevede anche l’organizzazione, nel mese di aprile, un incontro informativo sulla patologia a cui parteciperanno importanti esperti a livello nazionale.