Primaria di S. Anna, i genitori: “Il sindaco ha frainteso le nostre parole, da noi nessuna offesa”

“Un equivoco”. Lo definiscono così i genitori della scuola primaria di S. Anna il caso apertosi con la lettera inviata al sindaco per chiedere la sistemazione del cancello e che ieri aveva provocato da parte del primo cittadino una seccata replica.

“La risposta data dal sindaco Tambellini al gruppo di rappresentanti dei genitori che chiedeva soltanto di sapere i propri figli sicuri nelle strutture scolastiche del Comune deriva da un fraintendimento, quando partendo dalla sua citazione pietre d’inciampo è arrivato a evocare offese a nomi illustri che nulla hanno a che fare con la vicenda. Infatti il titolo della richiesta protocollata non implicava assolutamente nessuna delle considerazioni presenti nel comunicato del sindaco e i termini utilizzati sottolineano solo che il giardino necessita di opere di manutenzione urgenti per garantirne la sicurezza. Come rappresentanti dei genitori siamo stati mossi dall’esclusivo interesse di tutelare i bambini dai rischi presenti. Ringraziamo comunque il sindaco per la chiarezza con cui ha esposto i prossimi interventi sulla scuola per la rimessa in regola. Aspettiamo fiduciosi la partenza dei lavori”.