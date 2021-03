Tribuna intitolata a Erno Erbstein, Barsanti: “Strumentalizzazione politica sulla pelle della Lucchese”

“Strumentalizzazione politica sulla pelle della Lucchese”. E’ questo il commento del consigliere comunale di Difendere Lucca Fabio Barsanti alla decisione di intitolare la tribuna dello stadio di Porta Elisa allo storico allenatore Erno Egri Erbstein, approvata dal consiglio comunale nella seduta di ieri (25 marzo).

“Siamo alle solite: la maggioranza in Consiglio comunale si occupa della Lucchese solo quando c’è da fare strumentalizzazione politica – dichiara Barsanti in una nota – e dimostra ancora una volta il disinteresse e la lontananza dalla realtà. Ho chiesto, in apertura di discussione, di rinviare la discussione della mozione in un secondo momento, perché poco opportuno portare in Consiglio la mozione sull’intitolazione della tribuna a Erbstein in una fase molto delicata per la squadra e con un progetto di stadio nuovo attualmente in discussione”.

“Abbiamo aspettato tre anni – continua la nota – potevamo aspettare ancora e aprire un dibattito a 360 gradi sugli omaggi da rendere alle grandi figure della storia della Lucchese. Erbstein merita senz’altro un posto di rilievo, ma sul metodo, tuttavia, non ci siamo. Primo perché la mozione del consigliere Claudio Cantini nasceva, tre anni fa, come attacco alla tifoseria lucchese accusata di presunta complicità con episodi di razzismo: una vera fake news. Solo un emendamento protocollato due giorni fa ha tolto l’offesa ai tifosi. Secondo, perché totalmente scollegata da quello che è il sentire di chi vive e frequenta lo stadio, per niente coinvolto in tutto questo. Anzi, l’idea iniziale di Cantini, lo ricordo, era proprio quella di sostituire il nome del Porta Elisa”.

“Con queste condizioni, ed essendo evidente l’intento politico della mozione – conclude Barsanti – il documento non poteva essere votato e rivendico la mia astensione. Erno Erbstein rientra tra i grandi della nostra storia che meritano un omaggio, ma ieri sera si è dimostrato come la politica voglia decidere dall’alto cose che dovrebbero trovare un coinvolgimento della città e dei tifosi. Il Comune pensi piuttosto a sostenere la Lucchese in questo momento di grande difficoltà”.