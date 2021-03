Vivere il centro storico dice no alle ringhiere sulle Mura

Il comitato Vivere il Centro Storico è decisamente contrario all’ installazione di ringhiere sulle Mura.

“Ci sembra veramente paradossale che – si spiega in una nota – per risolvere il problema di quelle persone ‘diversamente intelligenti’ che si sporgono sul lato esterno e cadono sugli spalti si debba recintare il lato interno che non ci risulta abbia mai avuto occasione di sperimentare morti o feriti. La sicurezza delle Mura sarà garantita dalla risagomatura dei poggi e non ci sarà bisogno di altri interventi”.

“Affermare che 3 chilometri di ringhiere sono necessarie a causa di un paio di cretini in risciò – non usa mezzi termini Vcs – ci sembra fuori luogo e si dovrebbe aprire un altro capitolo che riguarda invece la sicurezza dei frequentatori del Parco delle Mura. Più che delle ringhiere il sindaco dovrebbe preoccuparsi di tutelare la sicurezza dei cittadini sulle Mura e in particolar modo quella di anziani e bambini che viene messa a serio rischio da quei ciclisti che zigzagano pericolosamente e incoscientemente fra le persone, così come a volte fanno i “diversamente intelligenti” sul risciò. Ci auguriamo che questo pericoloso traffico sulle Mura venga finalmente regolato con una ordinanza fatta bene e non come quella emanata due anni fa che venne subito smontata dal Tar”.

“Invece delle ringhiere – aggiunge Vcs – suggeriamo di reimpiantare gli alberi mancanti, di riparare le parti che vanno a pezzi e ripulire il paramento dalle erbacce che si stanno facendo sempre più evidenti. Anni addietro abbiamo segnalato alcuni punti in cui mancano mattoni e/o pioli in pietra senza mai avere alcuna risposta. Non dubitiamo che in passato alcune parti delle Mura siano state recintate, ma il fatto stesso che queste recinzioni non esistono più sta a significare che quei provvedimenti erano frutto di qualche politico “stravagante”, le cui azioni sono poi state prontamente cancellate dalla storia. Non crediamo che ci siano bisogni legali secondo cui le ringhiere sono necessarie e se qualcuno lo afferma ci crederemo soltanto dopo che le avranno installate sul molo di Viareggio e sui Lungarni di Pisa e Firenze”.