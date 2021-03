Chiuso il cancello di piazzale Ricasoli verso il sottopasso della stazione

Un’altra decisione incomprensibile in tempi di Covid. È chiusa infatti da questa mattina (29 marzo) la cancellata che da piazzale Ricasoli porta al sottopasso della stazione.

Per chi vuole attraversare i binari, anche proveniendo dal vicino parcheggio, serve dunque recarsi nel corpo centrale della stazione ferroviaria, circumnavigando l’edificio per chi proviene da San Concordio ed uscire dall’ingresso principale. Stesso percorso, ma all’inverso per chi dal centro storico vuole invece recarsi in via Nottolini.

Un disagio in più per chi preferisce muoversi a piedi o in bicicletta. Che con la necessità di evitare gli assembramenti poco ha a a che fare.