Donate uova di Pasqua alla pediatria del San Luca

L’associazione Alice Benvenuti onlus ha donato alcune uova di Pasqua alla struttura di Pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca.

La consegna è avvenuta oggi (31 marzo) nella hall del San Luca da parte di una rappresentanza dell’associazione, guidata dalla mamma di Alice, Lucia, alla responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, alla coordinatrice infermieristica Paola Gianni e all’infermiera Elena Giovacchini.

Presente anche il medico della direzione sanitaria di presidio Alba Bianchi.

La dottoressa Vaccaro, insieme a tutto il personale, ha espresso un sincero ringraziamento alla onlus per la donazione delle uova, che ovviamente sono state subito messe a disposizione dei bambini ricoverati in Pediatria e di quelli che in questi giorni devono sottoporsi ad esami o visite.

L’associazione – nata in onore e in ricordo di Alice, una ragazza prematuramente scomparsa che aveva combattuto con coraggio e determinazione contro una malattia – già nei mesi scorsi aveva effettuato al reparto di Pediatria di Lucca altre importanti donazioni.