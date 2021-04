Castruccio Castracani, Panchieri (Pd): “Sarebbe doveroso un approfondimento storico”

“Visse quarantaquattro anni, e fu in ogni fortuna principe. E perchè vivendo ei non fu inferiore nè a Filippo di Macedonia padre di Alessandro, nè a Scipione di Roma, ei morì nell’età dell’uno e dell’altro; e sanza dubbio arebbe superato l’uno e l’altro se, in cambio di Lucca egli avessi avuto per sua patria Macedonia o Roma”, con queste parole Machiavelli termina La vita di Castruccio Castracani da Lucca. A spiegarne il significato è Roberto Panchieri, segretario del circolo Centro Storico del Pd che invita a fare un approfondimento sul controverso personaggio storico.

“La sua opinione, certo discutibile, è chiara. Dunque più che accapigliarsi sulle statue si dovrebbe prevedere un approfondimento pubblico doveroso, che, al termine della pandemia, potrebbe essere organizzato dall’amministrazione Comunale con il contributo degli esimi storici che dimorano nella nostra città – dice Panchieri -. Lasciamo perdere, per favore, il cattocomunismo e lo stalinismo. Cerchiamo di non continuare a barare con la storia. Quanto all’iniziativa ‘barsantea’, a occhio direi che nasce dall’esigenza di costruire tratti di tipo identitario intorno alla lista Difendere Lucca nella quale pare che il protagonista della vicenda si sia politicamente, almeno fino alle prossime elezioni comunali, trasferito. Evitiamo di inventarci artificiosi muri di Berlino nella nostra città ed affidiamo il lavoro di scavo agli storici di professione“, conclude.