Cna al Comune di Lucca: “Sospendere la normativa per i noleggi con conducente”

La Cna di Lucca ha chiesto al Comune la sospensione della normativa relativa al noleggio con conducente appena comunicata da Varchi Metro e lo ha fatto attraverso una lettera indirizzata al sindaco Tambellini e all’assessore Gabriele Bove in cui si ribadiscono le richieste – non riportate all’interno della normativa – che l’organizzazione aveva presentato nell’incontro di metà marzo in merito all’ingresso degli Ncc nel centro storico.

“Abbiamo detto ai rappresentanti dell’amministrazione – spiega Marzo Paganelli, portavoce della Cna Ncc – che apprezziamo l’inserimento della modifica richiesta da parte di Cna relativa all’abolizione della categoria di permessi per i titolari di licenza Ncc a seconda dell’alimentazione dei veicoli. Ma nessun’altra delle nostre proposte è inserita nel documento ed è per questo che ne chiediamo la sospensione. Anche perché vorremmo ricordare che la categoria degli Ncc è stata una delle più colpite dalla crisi del turismo prodotte dal Covid 19”.

La Cna, infatti, aveva presentato un ventaglio di proposte al Comune che vanno dall’utilizzo di un’unica domanda per chi ha più di un’autorizzazione, alla durata di minimo quattro anni della validità del permesso, alla non esposizione del permesso sul parabrezza (visto che le telecamere riprendono la targa del veicolo): “Vorremmo anche far presente – dice Paganelli – che nel piano attuativo, sezione del trasporto pubblico locale si pone l’obiettivo di utilizzare nel centro storico delle modalità di trasporto pubblico alternative alle attuali con mezzi di piccola dimensione. Si parla, infatti, di eventuali convenzioni con taxi ed Ncc, riconoscendo il ruolo degli Ncc a sostegno di turisti e residenti”.