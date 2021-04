Giornata della consapevolezza dell’autismo, Porta Elisa si illumina di blu

La città di Lucca, come molte altre città in Italia e nel mondo, partecipa infatti anche quest’anno alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, indetta dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007 per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Per questo da domani sera (2 aprile) fino al 6 aprile Porta Elisa sarà illuminata di blu.

Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale, in Italia 1 bambino su 77, in età compresa fra 7 e 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. Questi dati, come sottolinea il ministero della salute, rimarcano la necessità di adottare politiche sanitarie, educative e sociali in grado di incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse, in modo da incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.