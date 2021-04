Via delle Cornacchie, residenti esasperati: “È una discarica maleodorante”

Rifiuti abbandonati e cattivi odori per le maleducate incontinenze di alcuni frequentatori del quartiere, a pochi passi dalle scuole e nel parcheggio dell’asilo nido. È quanto segnala un lettore del nostro quotidiano, residente a San Vito, chiedendo una maggiore attenzione al decoro.

“Siamo esasperati. In via delle Cornacchie, tra bambini che giocano e condomìni residenziali, si ripetono da sempre episodi spiacevoli di sporcizia e noncuranza. Oltretutto – spiega – il Comune ha di recente investito nella riqualificazione di San Vito costruendo anche una pista ciclabile proprio in prossimità di quest’area, e ben venga. Ma più importante ancora sarebbe rendere più vivibile il quartiere con maggiore igiene e pulizia”.

“C’è uno schifo immondo, cartacce, bottiglie, involucri di plastica, persino un carrello della spesa abbandonato nel verde che costeggia la nuova ciclabile. Questo non solo peggiora la qualità dello spazio pubblico ma non fa nemmeno onore ai lavori fatti, che in mezzo allo sporco risaltano molto meno”.

“Come cittadino e residente chiedo maggiore attenzione delle autorità competenti: da una parte – conclude – è importante dissuadere chi vive il quartiere come se fosse la propria latrina, dall’altra è opportuno un impegno costante nella pulizia delle aree pubbliche di San Vito da parte di Sistema Ambiente“.

Per facilitare l’intervento dell’azienda dei rifiuti è possibile inviare segnalazioni di rifiuti abbandonati scaricando l’app Junker o collegandosi al portale Ambiente Sistemato. Dalla scorsa estate inoltre è attivo anche il numero WhatsApp di Sistema Ambiente 333.6126757.