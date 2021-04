All’Istituto musicale Boccherini 14 allievi vincono la borsa di studio

Oltre 8 mila euro sono stati stanziati quest’anno da associazioni e privati del territorio per incrementare le borse di studio dell’Istituto superiore di studi musicali Boccherini. 14 gli allievi risultati vincitori dei premi per l’anno accademico in corso. I fondi messi a disposizione per i migliori studenti del conservatorio lucchese andranno a coprire i contributi per l’iscrizione ai due anni di diploma accademico di secondo livello e, in un caso, a sostenere i primi passi nel mondo del professionismo.

Durante le selezioni tenutesi nei giorni scorsi, la commissione, composta dal direttore dell’istituto Fabrizio Papi e dai commissari esterni Luciano Tristaino e Aldo Tarabella, ha riscontrato negli allievi un ottimo livello di preparazione tanto che sono stati indicati quattro ex aequo e altri sei giovani talenti sono stati segnalati.

“L’unicità di questa esperienza lucchese fa bene ai ragazzi, che vengono agevolati nel loro percorso di formazione, e all’istituto, che di anno in anno aumenta la sua attrattività grazie anche alle sinergie con i privati”, commenta il direttore Papi. Le associazioni ad aver contribuito sono l’Associazione musicale lucchese onlus, Fidapa, Rotary Club Lucca e Alice Benvenuti onlus mentre i due privati sono l’ingegner Matteo Cutrufo e la famiglia Maggi.

Si sono aggiudicati i 3600 euro delle borse messe a disposizione dall’Aml in memoria di Carol Mac Andrew, prima presidente dell’associazione, Marco Costantini, Iacopo Figini e Lorenzo Macario, Antonino D’Eliseo, Lara Leonard. Alessio Ciprietti ha ottenuto la borsa di studio istituita dall’ingegner Cutrufo.

“L’amore per un’arte così complessa e impalpabile come la musica mi spinge a finanziare annualmente il premio in questione sia per colmare le lacune del sistema, che mai come quest’anno sono apparse così vistose, sia per motivare i ragazzi e renderli artefici del loro stesso futuro”, spiega Cutrufo. I mille euro di questa borsa di studio non andranno direttamente al vincitore ma serviranno per incidere un primo disco e dare il via alla sua carriera di interprete.

Chiara Mura è la vincitrice della borsa istituita dalla Fidapa da mille euro mentre quelle intitolate ad Alice Benvenuti da 1200 euro sono andate a Jacopo D’Ambra, Ezio Guerra e Lorenzo Matteoni. Mattia Lai si è aggiudicato la borsa di studio che la famiglia ha istituito nove anni fa in memoria del maestro Renato Maggi, docente di corno al Boccherini dal 1978 al 2009.

“Mai come quest’anno è necessario stare vicino ai giovani, provati dalla situazione difficile che stiamo vivendo e che sembra, più di ogni altra cosa, privarci della speranza. Incoraggiare i giovani musicisti è dunque una necessità affinché la musica possa tornare a riempire le nostre vite“. La borsa Maggi prevede un premio anche per la classe di contrabbasso che – proprio a causa delle difficoltà legate all’emergenza Covid – verrà assegnato nelle prossime settimane. Il premio Rotary Club Lucca da 1200 euro è andato a Lucrezia Ceccarelli e Rommel Coronel.

Le segnalazioni per merito sono andate a Riccardo Vicari, Vincenzo Fiamingo e Riccardo Cogoni, Fabrizio Delle Vedove e al duo composto da Irene Vecoli e Arianna Presepi .