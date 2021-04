San Concordio, chiuso per due mesi il sottopasso autostradale nelle ore notturne

Rimarrà chiuso in notturna dall’8 aprile all’11 giugno il sottopasso autostradale di San Concordio.

Autostrade per l’Italia sta infatti per iniziare importanti lavori di manutenzione al sottopasso dell’A11 sul viale San Concordio. Per attutire i disagi alla viabilità i lavori si svolgeranno nelle ore notturne attraverso piattaforme mobili che saranno rimosse per lasciare la strada completamente libera nelle ore diurne.

A partire da giovedì (8 aprile) fino a venerdì 11 giugno, dalle 22 fino alle 6 di mattina, il tratto del viale San Concordio fra le intersezioni con via di Ronco e via della Formica, in corrispondenza del sottopasso, rimarrà quindi chiuso al traffico veicolare, ciclabile e pedonale. Per superare l’autostrada sarà necessario utilizzare la variante della SS12 o il cavalcavia di via della Chiesa di Sorbano del Giudice.