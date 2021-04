Garante della disabilità, in otto in lizza per la nomina

Nella commissione consiliare sociale di ieri (2 aprile) si è concluso l’iter preparatorio per l’individuazione del garante della disabilità. Al bando che poneva il 15 febbraio termine ultimo per la presentazione delle domande hanno risposto 8 candidati. La commissione ha esaminato i curricola di questi candidati, ha fatto alcuni colloqui per approfondire le competenze esposte nei documenti ricevuti e, all’unanimità, ha approvato una relazione per il Consiglio comunale con la quale si evidenziano gli aspetti che più si confanno a svolgere l’impegnativo ruolo di garante i cui impegni spazieranno dalla full immersion nel mondo della disabilità alla capacita di muoversi all’interno dell’amministrazione e nella legislazione passata e in fieri.

“Vista l’importanza di questa conclusione il sindaco e l’assessora – spiega il presidente della commissione Pilade Ciardetti – ha portato il loro saluti e complimenti ad una commissione che ha saputo lavorare al di là degli schieramenti in sintonia, perché la città di Lucca possa finalmente giovarsi dell’attività di una figura così importante che deve essere al di sopra di ogni parte politica al servizio delle persone con Disabilità. Ora spetterà al Consiglio comunale – tenuto conto della relazione che la commissione ha approvato – procedere alla nomina della persona che ritiene più idonea al ruolo di garante. Confidiamo che sarà fatta nella seconda metà del mese di aprile”.