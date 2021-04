“Squadra che vince non si cambia”: dopo l’esperienza natalizia, ecco l’edizione pasquale dell’iniziativa Regala un sorriso, progetto nato dalla collaborazione tra la Croce verde Pa Lucca e l’associazione Cuochi Lucchesi per permettere alle famiglie in difficoltà di avere dei pasti completi a domicilio in occasione delle festività in arrivo.

Il progetto era nato in occasione dello scorso Natale quando, per ovviare all’impossibilità di tenere il 121esimo pranzo del 25 dicembre alla propria sede, la Croce Verde pubblica assistenza di Lucca ha accolto l’offerta dell’associazione cuochi lucchesi, con il risultato finale di un’inedita edizione a distanza. Ai maestri dei fornelli il compito di cucinare le pietanze, ai volontari della Croce Verde quello di preparare i pacchi e consegnarli alle famiglie.

Foto 3 di 4







Così anche per Pasqua 2021: guidati dalla neo-presidente Mariella Lencioni, i cuochi lucchesi si sono adoperati per donare 120 pasti completi. La preparazione dei pacchi è stata affidata ai volontari del Banco della Spesa, mentre al settore di Protezione Civile è stata assegnata la consegna a domicilio delle confezioni. Dalla presa in carico dei pasti alla consegna, passando per il confezionamento, tra i vari settori della Croce Verde Pa Lucca coinvolti una trentina di volontari, in una sorta di ‘catena di montaggio della solidarietà’.

“Siamo felici di ’Regalare un sorriso’ – spiega Mariella Lencioni, presidente dell’associazione Cuochi Lucchesi –. In un momento come questo, in cui il mondo della ristorazione sta soffrendo e non poco, compiere gesti di solidarietà significa regalare speranza. Per questo motivo abbiamo deciso di replicare la collaborazione con la Croce Verde Pa Lucca e con i suoi splendidi volontari, che fanno un lavoro incredibile ogni giorno per la comunità”.

“Si tratta di un bel lavoro di squadra, nonché il segno di una cooperazione che dimostra di saper funzionare – dichiara Roi Benedetti, consigliere di Croce Verde Pa Lucca e delegato al Banco della Spesa – Come associazione, soltanto nella zona di Lucca aiutiamo 90 nuclei familiari, per un totale di 450 persone; ci sono continui inserimenti, dall’inizio della pandemia le richieste sono cresciute in maniera considerevole. A nome del presidente Daniele Borella, del consiglio direttivo e di tutta la Croce Verde Pa Lucca – conclude Benedetti – rivolgo un ringraziamento speciale all’Acl: pur essendo un momento davvero complicato anche per i ristoratori, sono riusciti a ritagliare dei momenti di generosità che significano tanto, per tutti noi”.