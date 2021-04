San Concordio, al via i lavori al sottopasso autostradale

Iniziano importanti lavori di manutenzione al sottopasso autostradale dell’A11 sul viale San Concordio gestiti da Autostrade per l’Italia. Per evitare disagi alla viabilità, i lavori si svolgeranno nelle ore notturne attraverso piattaforme mobili che saranno rimosse per lasciare la strada completamente libera nelle ore diurne.

Pertanto a partire da questa sera (8 aprile) fino a venerdì (11 giugno), dalle 22 fino alle 6 di mattina, il tratto del viale San Concordio fra le intersezioni con via di Ronco e via della Formica, in corrispondenza del sottopasso, rimarrà chiuso al traffico veicolare, ciclabile e pedonale. Per superare l’autostrada sarà necessario utilizzare la variante della SS12 o il cavalcavia di via della Chiesa di Sorbano del Giudice.