Nuova pista di atletica, arrivato il materiale per l’ultimo strato dell’anello

Nuova pista di atletica, ci siamo. È arrivato, infatti, il materiale per realizzare l’ultimo strato dell’anello che renderà il Moreno Martini di Lucca un impianto nuovamente fruibile da tutti e in grado di ospitare grandi eventi.

I lavori sono iniziati lo scorso ottobre e sono stati affidati all’Ati costituita dalle ditte Tipiesse impianti sportivi srl di Bergamo e Mondo Spa di Cuneo, specializzate nel settore. L’intervento è stato reso possibile grazie alla partecipazione del Comune di Lucca al bando realizzato dal Coni nell’ambito del Fondo nazionale Sport e periferie (612mila euro) e con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 140mila euro.

Dopo lo smontaggio di tutte le attrezzature e le infrastrutture del campo è stato rimosso il vecchio manto della pista ed è stato ristrutturato il sottofondo, con la realizzazione di nuovi cordoli e l’adeguamento dei piani di posa. Il nuovo manto, in dirittura d’arrivo, è realizzato secondo le caratteristiche di ultima generazione, che ne garantiranno una maggiore resistenza all’usura e un migliore impatto anche dal punto di vista estetico: le corsie saranno di un nuovo colore, non più rosse come fino ad ora, ma azzurre.

Completeranno i lavori la segnaletica orizzontale, gli assi di battuta, le targhette e il rinnovo di tutti gli attrezzi necessari all’omologazione della pista: in particolare ostacoli regolabili, la gabbia di protezione per il lancio del disco e del martello, la zona di caduta per il salto con l’asta, i testimoni per le staffette, le panche a sei posti per gli atleti in campo e altro ancora.