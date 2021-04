Sono vicini alla conclusione i lavori agli impianti sportivi di via delle Tagliate. L’assessore allo sport Stefano Ragghianti questa mattina (15 aprile) ha effettuato un sopralluogo al polo sportivo di via delle Tagliate, per controllare la situazione del rifacimento della pista di atletica del campo scuola Moreno Martini e quelli per l’adeguamento statico e sismico del Palasport. Nel mentre il governo sta affrontando la difficile scelta delle riapertura del settore sport, l’amministrazione comunale di Lucca coglie l’occasione per mettere in cantiere dei lavori che da molto tempo erano in agenda.

L’impianto di atletica al momento è un cantiere a cielo aperto, ma i tecnici assicurano che la fine è dietro l’angolo e ben presto potrà essere inaugurato.

di 11 Galleria fotografica Campo Martini e Palasport, al rush finale i lavori









“I lavori sono iniziati a ottobre, a novembre sono arrivate le macchine per stendere il tappetino, purtroppo abbiamo dovuto interromperli a causa del brutto tempo – spiega il tecnico del Comune, geometra Giuseppe Lencioni –. Abbiamo ripreso i lavori a marzo, tirato all’aria i cordoli e il sottofondo, nei punti in cui c’era bisogno, tolto il manto d’usura e rifatto il tappetino d’asfalto, 7 metri e 40 fatti con una sola stesura. L’impianto a questo punto è quasi pronto, l’impresa incaricata dei lavori sta applicando la prima passata di gomma nera di 9 millimetri di spessore, poi andrà fatta la finitura della pista e il colore. Sul colore la Federazione e gli atleti, hanno preferito un colore diverso dal classico rosso che c’era precedentemente e hanno scelto l’azzurro per la pista e il blu per le pedane”.

Anche l’assessore allo sport, Stefano Ragghianti, esprime soddisfazione per i lavori: “Sostanzialmente siamo in linea con i tempi che ci eravamo dati, per ultimare i lavori ci vorranno 20 giorni più o meno, naturalmente i tempi precisi sono condizionati dalle condizioni meteorologiche, con tutta probabilità la fine dei lavori coinciderà precisamente con la riapertura delle attività sportive. Saremo pronti per la ripartenza della stagione con una struttura completamente rimessa a nuovo e perfettamente rispondente alle normative federali, e dunque in grado di ospitare gare nazionali di ogni ordine e categoria. Questo è per noi motivo di orgoglio: riteniamo infatti che questi lavori, oltre a favorire la pratica sportiva di tanti cittadini lucchesi e non solo, faranno fare un vero salto di qualità all’impianto”.

Per il recupero dell’impianto sono stati investiti 752 mila euro. La maggior parte dei fondi provengono dalla partecipazione del Comune di Lucca al bando del Coni nell’ambito del Fondo nazionale “Sport e periferie” e con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 140 mila euro. Proprio questa mattina sono stati presenti sul cantiere anche l’ingegnere della Federazione di atletica leggera, incaricato dell’omologazione e gli architetti del fondo Sport e periferie, incaricati del controllo sull’andamento dei lavori necessario per svincolare il finanziamento.

“Il bando messo a disposizione dal fondo Sport e Periferie nasce nel 2017 – spiega l’architetto Conteduca del dipartimento di attività e monitoraggio del fondo Sport e Periferie – è un finanziamento messo a disposizione dal dipartimento dello sport per la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti. Il fondo stanziato per la riqualificazione del campo di atletica Moreno Martini, per la vincita del bando è di 612 mila euro e altre 140 mila euro di compartecipazione, per un totale di 752 mila euro”.

Ulteriori interventi che verranno effettuati più avanti al campo Moreno Martini riguarderanno la messa a dimora di nuovi alberi e la ristrutturazione dell’illuminazione dell’impianto, che sarà trasformato interamente a led e che l’amministrazione comunale intende ampliare, illuminando anche la parte della pista che corre lungo il lato del Palazzetto dello sport.

Al Palasport stanno invece per terminare gli interventi che riguardano l’adeguamento statico e sismico delle strutture portanti dell’immobile: in questa ultima fase sono stati posizionati 12 cavi d’acciaio alla tribuna sud, che proprio in questi giorni vengono messi in tensione con un carico di 60 tonnellate ciascuno, risolvendo così i problemi statici. Si tratta di una complessa operazione ingegneristica, che viene utilizzata generalmente per intervenire su grandi opere, come ad esempio su ponti stradali. Terminati questi lavori, la tribuna tornerà ad essere fruibile nella sua interezza e il palazzetto, completamente in linea con la normativa antisismica, potrà essere utilizzato anche a fini di protezione civile.

“Stiamo finendo di installare le piastre sui cavi di tiraggio che dovranno alzare le tribune – precisa l’ingegner Alessandro Dami, direttore dei lavori – Grazie al loro impiego, sarà possibile monitorare in tempo reale, quando la tribuna sarà accessibile al pubblico, i carichi di tensione presenti ed intervenire se ce ne fosse bisogno. I cavi successivamente andranno tirati in tensione e questa è un’operazione che richiederà qualche giorno, poi ci vorrà un’altra settimana per il ripristino e i lavori saranno ultimati”.

“Nel frattempo – ha detto l’assessore Ragghianti – sono stati affidati i lavori per la completa ristrutturazione dei servizi igienici e il cantiere sarà aperto a breve. Si sposteranno i bagni utilizzati dagli spettatori dal piano seminterrato al piano terra e i nuovi servizi saranno accessibili a tutti. Nel seminterrato verranno rifatti gli spogliatoi della piscina e l’accesso al piano vasca, anche in questo caso rendendoli accessibili alle persone con disabilità. Infine, con un terzo lotto di lavori, verrà sostituito il controsoffitto del parquet di gioco, per rendere anch’esso in linea con gli attuali standard di sicurezza.”

Questo maxi investimento da 1 milione e 258 mila euro, viene dopo altri effettuati dall’amministrazione Tambellini per ristrutturare il Palazzetto dello sport: 250 mila euro nello scorso mandato sono stati destinati alla messa in sicurezza dei solai della piscina e di quelli delle palestre. Due anni fa invece, in collaborazione con il Circolo nuoto Lucca, sono stati rifatti i filtri della piscina. Più di recente è stato realizzato il nuovo parquet di gioco insieme agli Amici della pallacanestro e alla Fondazione cassa di risparmio di Lucca.