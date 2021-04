Manutenzione del territorio, Raspini: “Da maggio squadre di operai in giro tra le frazioni”

“Manutenzione del territorio“. E’ questa la scritta che apparirà sulle pettorine degli operatori incaricati di eseguire piccole riparazioni segnalate dagli stessi cittadini. Ad annunciarlo è il neo assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione del verde Francesco Raspini.

“Uno degli obiettivi che mi sono dato è aumentare e rendere più capillare la cura del territorio, soprattutto nei quartieri più periferici – scrive Raspini -. A partire dall’inizio di maggio vedrete in giro per le frazioni ed i paesi del nostro Comune delle squadre di operai vestiti con questa pettorina. Si tratta di squadre che saranno specificamente dedicate ai piccoli lavoretti di manutenzione che ci vengono segnalati dai cittadini, dalla polizia di prossimità o che, secondo i nostri tecnici, sono di volta in volta necessari. Ogni settimana cercheremo di aggiornare i cittadini con delle infografiche disponibili sul mio profilo e sulla pagina del Comune di Lucca sul programma di questi piccoli lavori e sui luoghi toccati. Poi nel giro di qualche altra settimana cercheremo di mettere su un sistema simile anche per gli interventi più significativi per essere trasparenti al massimo sull’iter e sui tempi di realizzazione delle opere”.