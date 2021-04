Ancora in azione il Gruppo Ecologico di Mastiano, Mammoli, Gugliano e Aquilea. Un gruppo nutrito, composto da volontari, che periodicamente si dedica alla pulizia di intere porzioni di territorio.

Questa settimana il gruppo si è preso cura della discarica che si trovava davanti al bosco di Villa Veronesi a Mammoli, località Boschetti. In questa prima “sessione”, il gruppo ha raccolto 13 sacchi di vetro e 55 sacchi di rifiuti non riciclabili.

Foto 3 di 3





“Si tratta di un grande lavoro – commentano i responsabili del gruppo -: ci vorranno almeno tre giorni per ripulire tutta l’area, perché si tratta di una discarica di grandi dimensioni ma con impegno e tanta buona volontà ce la faremo. Per noi è un orgoglio vedere che molti giovani hanno a cuore il territorio: è bello ritrovarci e impegnarci per i nostri paesi, per farli conoscere, valorizzarli e proteggerli da quegli incivili che vorrebbero distruggerli”.

Gli operatori di Sistema Ambiente sono quotidianamente presenti sul territorio per la gestione ordinaria dei ritiri porta a porta e per ripulire il territorio da rifiuti abbandonati e discariche abusive.

Per segnalare rifiuti abbandonati o discariche è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram (Sistema Ambiente Lucca) o al numero WhatsApp, 333.612.6757, oppure utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker. Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.