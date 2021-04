Sistema Ambiente, è Silvana Sechi la nuova componente del Cda

Sarà Silvana Sechi la nuova componente del Cda di Sistema Ambiente a prendere il posto della neo assessora Valentina Rose Simi.

Silvana Sechi è laureata in scienze per la pace. Nel 2017 aveva corso come candidata alle elezioni amministrative con la lista civica Sinistra Con Tambellini. Nel 2018 è stata eletta vicepresidente dell’associazione Città delle donne. Già presidente del Circolo Arci laboratorio sociale di Piazzale Sforza a Sant’Anna, attivo da anni in attività di animazione e solidarietà di quartiere e componente della commissione Pari opportunità del Comune di Lucca, Silvana è stata nominata consigliera nel consiglio di amministrazione di Sistema ambiente a seguito delle dimissioni di Valentina Rose Simi, nominata assessora con delega alla sicurezza e polizia municipale, ambiente, transizione ecologica e innovazione digitale.