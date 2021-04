Torre delle Ore, intervento di sostituzione alle canale della gronda

All’inizio della prossima settimana verrà effettuato un intervento sulla Torre delle Ore, necessario a sostituire alcuni tratti delle canale di gronda per la raccolta delle acque che, danneggiate dal forte vento delle scorse settimane, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.

In particolare dovranno essere rimossi e sostituiti i tratti delle grondaie sui lati nord, est e sud della Torre e, per fare questo, verrà utilizzata una gru posizionata in prossimità del muro che si trova sul lato opposto dell’edificio. Per ragioni di sicurezza, quindi, dovrà essere interdetta completamente la circolazione, sia veicolare che pedonale, anche alle attività economiche, nel tratto di via Fillungo compreso fra il civico 39 e 47, nonché in via dell’Arancio, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Fillungo e il civico 5. Potranno naturalmente passare i residenti per accedere alle abitazioni collocate nella zona dei lavori.

L’amministrazione comunale ha programmato l’intervento per lunedì (26 aprile), per ridurre al minimo i disagi causati dal cantiere, considerando che il lunedì è giorno di riposo settimanale per molte attività commerciali. L’interruzione della circolazione in tutta l’area interessata andrà avanti dalle 8 di mattina alle 18 del pomeriggio.

L’ordinanza prevede inoltre la possibilità di interdire l’accesso anche nel giorno successivo, nel caso in cui problemi tecnici impedissero l’ultimazione dei lavori entro lunedì.