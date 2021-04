Lavori utili in cambio di sconti sulle imposte, al via l’iter per istituire il ‘baratto amministrativo’

L’amministrazione Tambellini inizia il percorso per la stesura di un regolamento dedicato all’istituzione del baratto amministrativo per lo scambio fra lavoro di pubblica utilità e sconti sulle imposte.

“Si tratta di definire le modalità con cui i cittadini dotati di abilità e competenze possono offrire al Comune manutenzioni, piccoli lavori e servizi di pubblica utilità in cambio di uno sconto sulle imposte – commenta l’assessore ai processi di partecipazione Gabriele Bove –. L’argomento sarà presto discusso in Commissione consiliare partecipazione ma l’amministrazione è già al lavoro per confrontare i sistemi già adottati da altri enti locali su questo tema, al fine di proporre le migliori soluzioni possibili alla nostra realtà territoriale così ampia e articolata”.