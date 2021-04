Lucca, quattro alberi malati da abbattere dopo la perizia dell’agronomo

È stata firmata questa mattina (23 aprile) l’ordinanza per l’abbattimento urgente di quattro alberi malati.

Si tratta di tre lecci (Quercus ilex), uno in viale Regina Margherita e due in viale Pacini e un Celtis australis in via dei Macelli. Come dimostrato nella perizia dell’agronomo Claudio Lorenzoni gli alberi presentano gravi patologie irreversibili che hanno profondamente minato la loro stabilità.

Gli alberi saranno sostituiti con nuovi esemplari appena possibile.