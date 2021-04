Sopralluogo dell’assessore ai lavori pubblici al castello di Nozzano. Ieri (22 aprile) Francesco Raspini ha incontrato l’associazione che si occupa della cura della rocca per definire le prime azioni da mettere in atto per la riqualificazione del posto.

“Qualche giorno fa ho dichiarato in un’intervista che di qui alla fine del mandato mi sarebbe piaciuto lavorare ad un progetto di riqualificazione complessiva del Castello di Nozzano – scrive Raspini – È un luogo identitario per tutto l’Oltreserchio, è uno dei simboli della nostra storica rivalità con Pisa e, soprattutto, è un posto incantato che aspetta solo di essere un po’ valorizzato. Per questo sono andato a fare un sopralluogo con le nostre ingegnere dell’ufficio tecnico e, insieme all’associazione che si occupa da anni della sua cura, abbiamo iniziato a definire le cose che possiamo fare subito e quelle che, invece, cercheremo di realizzare nel medio-lungo periodo, magari approfittando di qualche bando”.

“C’è bisogno di ripulire le mura perimetrali dalle erbacce, consolidare la struttura in alcuni punti, dotarla di un’illuminazione degna della bellezza del luogo e migliorare l’accessibilità al perimetro della rocca – conclude Raspini -. Non sarà semplice né breve, ma da qualche parte si deve cominciare e fra qualche tempo il castello rivivrà per davvero”.