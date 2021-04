Lucca verso l’imposta unica per suolo pubblico e pubblicità

Anche a Lucca è pronta ad approdare la nuova imposta unica. Si tratta di una tassa che unificherà in una sola voce quanto dovuto per suolo pubblico, imposta di pubblicità e per l’occupazione delle aree pubbliche.

La nuova imposta è stata al centro dell’ultima commissione consiliare bilancio dello scorso 20 aprile alla presenza degli assessori Giovanni Lemucchi (bilancio) e attività produttive.

“Si tratta di una modifica – dice l’assessore Lemucchi – di cui nonsi sentiva il bisogno in questo momento perché ha fatto perdere molto tempo ai nostri uffici per razionalizzarne gli effetti. Non è un caso che, dal momento dell’entrata in vigore della normativa, è stata introdotta da pochissimi comuni. Il nostro input, comunque, è stato quello secondo cui questa modifica non avrebbe dovuto produrre aggravi per gli operatori”.

“Al di là della forma – aggiunge l’assessore Martini – non cambia niente. I beneficiari che chiederanno il suolo pubblico dovranno abituarsi a pagare attraverso il sistema Pago Pa. Un altro cambiamento pratico è che anche la tariffa di Sistema Ambiente legata all’occupazione delle aree pubbliche sarà inclusa nel bollettino da pagare. Si tratta di una ulteriore semplicazione burocratica per i mercati”.

La pratica sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale in programma martedì (27 aprile).