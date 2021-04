La biblioteca Agorà avrà una nuova sezione giuridica dedicata a Francesco Carrara

La biblioteca civica Agorà si arricchirà di una sezione giuridica dedicata a Francesco Carrara. E’ questo il frutto dell’accordo che sarà siglato a breve fra il Comune e il Centro studi giuridici Francesco Carrara, il cui schema è stato approvato questa mattina (27 aprile) dalla giunta Tambellini.

Il fondo documentale e il patrimonio librario di proprietà del Centro studi sarà spostato da via del Crocifisso, dove si trova attualmente depositato in alcuni locali appartenenti al Comune, per trovare spazio alla biblioteca Agorà, in una sala che è stata recentemente restaurata. Tutto il materiale verrà catalogato e reso fruibile al pubblico.

L’accordo di collaborazione fra Comune e Centro studi giuridici avrà la durata di cinque anni (scadrà alla fine del 2026) e potrà essere rinnovato. Lo scopo di questa operazione, che va ad incrementare il patrimonio a disposizione di uno dei maggiori istituti culturali della città di Lucca, è quello di mettere a disposizione di un pubblico specialistico, e più in generale del vasto pubblico, il patrimonio rappresentato dagli studi condotti da questo concittadino illustre, considerato il capo della scuola classica di diritto penale.

A Carrara, in particolare, si deve la sistemazione scientifica prodotta in 9 volumi dal titolo Programma del corso di diritto criminale e l’apertura di una sezione giuridica a lui dedicata alla biblioteca Agorà va nella direzione di offrire nuove opportunità di conoscenza, di incoraggiare e promuovere l’accesso alla cultura giuridica e di fornire nuovi spunti per studi e ricerche specialistiche.