Protesi, possibili disagi per richieste e consegne

Possibili temporanei disagi per chi richiederà nei prossimi giorni la consegna, il ritiro o la riparazione degli ausili protesici distribuiti in tutto il territorio dell’Asl Toscana nord ovest. E’ infatti in corso il passaggio ad un nuovo software gestionale di autorizzazione e magazzino che comporterà possibili ritardi nella elaborazione delle richieste di tali apparecchiature (come carrozzine, deambulatori, eccetera). L’attività riprenderà regolarmente da lunedì 3 maggio con il graduale ritorno a regime nel corso dei giorni seguenti. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi.